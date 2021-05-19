также в разделеПолитика
Белый дом: Nord Stream 2 является проектом геополитического влияния России 8
МИД РФ в ответ на «крымский» пост Блинкена предложил извиниться за Хиросиму 13
В ОП раскрыли подробности завтрашней пресс-конференции Зеленского 14
Хурсин: Благодаря фильму Бигуса мы узнали, что Медведчук в 2014 году спас жизнь десяткам украинских военных 25
Заказчики поставили Бигусу задачу очернить Медведчука, а он сделал ему рекламу – Зубченко 19
Зеленский и премьер Эстонии подписали заявление о поддержке вступления Украины в ЕС 12
ВР создала ВСК по расследованию действий политиков против Украины 27
С такими доказательствами идти в суд неприлично, а обвинения высосаны из пальца – адвокат Лешенко о деле Медведчука 60
На суде над оппозиционером Медведчуком прокурор взял за образец речь Шептицкого, восхвалявшего нацистов 21
ВР приняла за основу законопроект об избрании членов Высшего совета правосудия 10
В Раде предлагают держать подозреваемых в госизмене только под стражей 30
Рада разблокировала подписание закона о дерегуляции земельных отношений 11
В ВР внесли представления о назначении новых министров 26
В Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией 21
SWI: Власть Зеленского обвинила в госизмене оппозиционного политика, выступающего за мир на Донбассе 41
Куракин: Из фильма Бигуса мы узнали, что Медведчук – это миротворец, главный переговорщик и друг Путина 62
В четверг Зеленский проведет пресс-конференцию 62
Нардепы блокировали трибуну, чтобы не дать принять присягу Аксенову 64

Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов в округе №87. Победителем выборов остается Василий Вирастюк, сообщает Гражданская сеть Опора.

«После признания недействительным голосования на 6 участках голоса за кандидатов изменились. За Василия Вирастюка указано 14811 голосов, за Александра Шевченко - 13942 и Руслана Кошулинского – 13463.

«Учитывая решения судов и позицию Палаты Верховного суда, комиссия признала голосования на шести участках недействительным и установила результаты без их учета», - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.  

Центральная избирательная комиссия на заседании 5 мая не зарегистрировала Вирастюка народным депутатом. Тогда в ЦИК отметили, что на тот момент отсутствовали правовые основания для регистрации Вирастюка за решения Верховного суда, который отменил протокол комиссии о признании его победителем выборов.

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила иск кандидата в народные депутаты от партии «За будущее» Александра Шевченко в округе №87 против Центральной избирательной комиссии. О таком решении суд сообщил 2 мая.

Шевченко оспаривал установление комиссией результатов выборов и протокол от 22 апреля относительно округа №87, которым победителем выборов в округе признали  Вирастюка от «Слуги народа». Он также просил суд обязать окружную избирательную комиссию внести изменения в установленные итоги голосования, составив уточненный протокол с учетом подсчета голосов избирателей участков № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат  от «Слуги народа» Василий Вирастюк признан победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
22
Теги