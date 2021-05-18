В Днепре духовенство и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, шествие возглавил архиепископ Евлогий.
Колонна богомольцев с чудотворным образом проследовала от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Свято-Троицкого кафедрального собора.
В шествии приняли участие духовенство областного центра и множество верующих.
В Свято-Троицком соборе архиепископ Евлогий совершил перед Почаевской иконой акафист.
Как сообщалось ранее, чудотворная Почаевская икона Божией Матери была доставлена в Днепропетровскую епархию 13 мая в рамках празднования 240-летия основания Успенского храма в селе Новоселовка Новомосковского района Днепропетровской области.
***История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской – вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.
По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.
Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.
В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо – Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.
Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.
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