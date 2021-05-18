На теплоходе с цементом в Николаев прибыло 13 тонн контрабанды, сообщает Госпогранслужба.

По состоянию на 8:00 было выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. Тонны товара – обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар.

Незаконный груз обнаружили вчера, 17 мая, в ходе реализации оперативной информации пограничники Херсонского и Одесского отрядов во взаимодействии с Региональным управлением Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Следственные действия продолжаются и устанавливается круг причастных к незаконной схеме лиц. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром. После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена ​​сумма оценки товаров.