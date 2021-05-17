Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», который вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций.

Закон наделяет органы внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, документ предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Также в законе конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. К примеру, разрешается проведение такого досмотра при задержании.

Сотрудникам органов внутренних дел дается право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности, а также запрещать вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.