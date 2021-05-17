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Церковная община Успенского храма села Фарбованое на Киевщине остается в лоне Украинской Православной Церкви, заявления в СМИ о переходе в ПЦУ не соответствуют действительности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявили в юридическом отделе Бориспольской епархии УПЦ.

«С 2001 года в селе Фарбованое действует приход в честь Успения Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви. Молодой священник Евгений Зотов, который служил на приходе около года, решил перейти в ПЦУ. Религиозная община села Фарбованое остается в лоне канонической Церкви. Во время проведенных собраний верующих граждан - членов религиозной общины с. Фарбованое, было решено не менять конфессиональную принадлежность и оставаться в лоне Украинской Православной Церкви под омофором Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины. То есть перехода религиозной общины в честь Успения Пресвятой Богородицы с. Фарбованое Украинской Православной Церкви в ПЦУ не происходило», - отметили в разъяснении.

Подчеркивается, что прихожане осудили действия священника Евгения Зотова и просят правящего архиерея, митрополита Антония, назначить нового настоятеля.

 
ForUm

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