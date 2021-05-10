Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите «Бухарестской девятки» на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме в понедельник, 10 мая, в Бухаресте.

Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, передает Укринформ.

«Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен», - сообщил Солох.

По его словам, встреча глав государств «девятки» будет посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и будет вписываться в переговоры в рамках Инициативы Трех морей.

«Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, помогут строить трансатлантические контакты», - сообщил глава BBN.

По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и о ситуации в Украине.

«Несомненно, украинский вопрос каким-то образом там будет отображен», - сказал Солох.

Гибридный характер саммита «Бухарестской девятки» предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

Как сообщалось, «Бухарестская девятка» образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.