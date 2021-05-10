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В Темзе на юго-западе Лондона днем 9 мая застрял детеныш кита Минке, сообщает BBC News.

Кит размером около 4 метров застрял на мели в Ричмондском шлюзе во время отлива в реке. Ранее он был замечен в тот же день около моста Барнс.

Спасатели из Королевского национального учреждения спасательных шлюпок (RNLI) прибыли на место происшествия через два часа после того, как узнали об инциденте.

 

 

К ним присоединились две пожарные команды и британские водолазы Marine Life Rescue, пишет Daily Mail. В ожидании спасателей детеныша поливали водой из шланга.

Киты Минке – самые маленькие из полосатиковых китов (длина не превышает 10 метров). Малый полосатик Минке в настоящее время является объектом китобойного промысла в Норвегии, Исландии и Японии.
ForUm

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