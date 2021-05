В Темзе на юго-западе Лондона днем 9 мая застрял детеныш кита Минке, сообщает BBC News.

Кит размером около 4 метров застрял на мели в Ричмондском шлюзе во время отлива в реке. Ранее он был замечен в тот же день около моста Барнс.

Спасатели из Королевского национального учреждения спасательных шлюпок (RNLI) прибыли на место происшествия через два часа после того, как узнали об инциденте.

Update on the #Richmond #Whale.



The RNLI have just left to applause from onlookers as they move the whale to a safer location.



The future of the whale still hangs in the balance. A vet will assess its health. pic.twitter.com/E1kjFcP8KB