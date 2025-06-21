У Лондоні засудили до довічного ув'язнення китайського аспіранта

Серійний ґвалтівник, який був засуджений за зґвалтування 10 жінок у Великій Британії та Китаї, був засуджений до довічного ув'язнення з мінімальним терміном 24 роки.

28-річний Чженьхао Цзоу був засуджений у Коронному суді Внутрішнього Лондона. Суддя Розіна Коттедж сказала йому, що він відбуватиме покарання 22 роки і 227 днів, перш ніж матиме право на умовно-дострокове звільнення, беручи до уваги час, витрачений на утримання під вартою, повідомляє CNN.

У березні Цзоу був визнаний винним за 11 пунктами звинувачення у зґвалтуванні, одним пунктом про помилкове ув'язнення, трьома пунктами вуайеризму та низкою інших правопорушень, включаючи створення екстремальних порнографічних зображень і володіння контрольованим наркотиком з наміром вчинити сексуальний злочин.

За словами прокурорів, багато хто з його жертв були "несвідомими і беззахисними" після того, як вживали наркотики.

Поліція і прокуратура заявили, що Цзоу, який також використовував ім'я "Пахо" в Інтернеті, зв'язався зі студентками в додатках для знайомств, запрошуючи їх до своїх квартир у Лондоні і Китаї, щоб після вживання наркотиків напасти на них. Поліція також заявила, що він забирав речі у своїх жертв, включаючи ювелірні вироби та одяг.

Прокуратура Великої Британії заявила, що Цзоу знімав деякі свої дії за допомогою мобільних пристроїв і прихованих камер.

Цзоу був аспірантом в Університетському коледжі Лондона. Він був заарештований у січні 2024 року після того, як одна з його жертв звернулася до поліції.