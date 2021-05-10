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Американский ракетный крейсер задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого обнаружили крупную партию оружия российского и китайского производства. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда направлялось судно, сообщает ВВС.

В Twitter 5-го флота США говорится, что задержание провела в нейтральных водах команда ракетного крейсера «Монтеррей».

Операция продолжалась более двух дней.

Американские военные отмечают, что на борту судна обнаружили тысячи автоматов российского и китайского производства, а также российские противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и пулеметы.

Найденное оружие было изъято. Команду судна, перевозившего незаконный груз, после допроса отпустили.

По данным AP, судно направлялось в Йемен для поддержки повстанцев-хуситов в стране.

Это уже не первый случай задержания американским кораблем судна с крупным грузом оружия в Аравийском море. В частности, в начале 2020 года американские военные задерживали иранское судно с оружием.
ForUm

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