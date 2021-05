В Китае заявили, что сегодня, 9 мая, обломки их неконтролируемой ракеты Чанчжэн-5Б упали в Индийский океан возле Мальдивских островов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на космическое агентство Китая.

Отмечается, что ракета сошла с орбиты в субботу вечером, 8 мая, и вошла в атмосферу Земли. Ее большая часть сгорела при входе в атмосферу. В сети также появилось видео падения обломков ракеты.

Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE