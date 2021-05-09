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В Китае заявили, что сегодня, 9 мая, обломки их неконтролируемой ракеты Чанчжэн-5Б упали в Индийский океан возле Мальдивских островов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на космическое агентство Китая. 

Отмечается, что ракета сошла с орбиты в субботу вечером, 8 мая, и вошла в атмосферу Земли. Ее большая часть сгорела при входе в атмосферу. В сети также появилось видео падения обломков ракеты.

Как сообщают китайские СМИ, координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.
ForUm

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