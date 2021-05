Компания IBM объявила о создании 2-нанометрового микрочипа, который является самым маленьким и самым мощным в мире, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Большинство компьютерных микросхем питания устройств сейчас используют 10- или 7-нанометровые чипы (существуют также 5-нанометровые). Поэтому новый продукт IBM можно считать огромным шагом вперед в производстве компонентов для питания любых устройств: от смартфонов и бытовой техники до суперкомпьютеров и транспортного оборудования.

По словам вице-президента IBM Мукеша Харе, новые 2-нанометровые чипы размером с ноготь содержат 50 миллиардов транзисторов, каждый размером в две нити ДНК. Эта разработка позволит развивать инновации, связанные с искусственным интеллектом.

Ожидается, что новый чип будет иметь производительность на 45% выше, а энергопотребление на 75% меньше, чем современные 7-нанометровые аналоги. То есть оснащенные им телефоны будут работать без зарядки в разы дольше, а ноутбуки - быстрее.

Как отмечается, промышленное производство 2-нанометровых чипов может начаться в конце 2024-го или в 2025 году.

IBM unveils the world's first 2 nanometer chip technology–a breakthrough in semiconductor design & process expected to drive major leaps forward in performance and energy efficiency.



