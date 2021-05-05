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На встрече министров иностранных дел стран Группы семи наибольшее внимание было уделено России и Китая, обсуждалась также ситуация в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, сообщает «Европейская правда».

«Мы начали в 8:45 утра и прошли полтора часа обсуждения Китая, а затем были меньшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии и Сирии; полтора часа было обсуждение России, включая урегулирование в Украине и Беларуси; 30 минут по Афганистану, и это завершило сессию министров», - сказал он.

Министры иностранных дел из богатых индустриальных стран собрались во вторник в Лондоне на свою первую за последние два года очную встречу.

Принимающая страна Великобритания стремилась показать, что клуб богатых стран все еще имеет влияние в быстро меняющемся мире, и предупредила, что все агрессивные позиции России, Китая и Ирана создают вызов демократическому обществу и международному верховенству права.

 
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