Все ради воды для Крыма? Такой вопрос возникает в связи с масштабной переброской военной техники и подразделений со всей России на оккупированный полуостров. Возможно ли, чтобы все это Путин делал для того, чтобы решить водную проблему Крыма? Запугать оружием и выторговать воду у Киева, или пробить тем же оружием коридор на юг Украины, в район Каховского водохранилища, чтобы контролировать Северо-Крымский канал?

Крым.Реалии поговорили с военными экспертами и политиками, и они действительно не исключают такой сценарий. Насколько реальным может быть российское вторжение ради воды? И какими в при таком развитии событий могут быть потери российской армии?

Сценарий нападения на юг Украины

Сценарий силового восстановления водоснабжения Крыма капитан I ранга ВМС Украины в отставке Андрей Рыженко и адмирал ВМС Украины в отставке Игорь Кабаненко прописали еще в прошлом месяце, до начала стягивания российских войск к границам Украины.

«Условия для того, чтобы осуществить захват физический, военный, есть. В северной части Крымского полуострова размещено воздушно-десантное аэромобильное подразделение. Возможна высадка десанта с воздуха, путем высадки с вертолетов ‒ это аэромобильный десант. И высадка классическим способом с самолетов. Плюс параллельно высадка морского десанта на побережье Херсонской области, для того, чтобы доставить туда морскую пехоту», ‒ говорит Андрей Рыженко.

По мнению украинских офицеров, Россия может высадить десант, чтобы захватить водозабор Краснознаменского канала и перекрыть поставки днепровской воды Херсонской области. Одновременно российская армия ударит по направлению Мариуполь-Красноперекопск. Затем, уже при поддержке 22-го армейского корпуса, расположенного в Крыму, будет предпринято наступление в направлении Новой Каховки, чтобы взять под контроль главные насосные станции Северо-Крымского канала.

«Я учился в командном колледже ВМС США, у меня был преподавателем Сергей Никитич Хрущев ‒ сын Никиты Сергеевича. Я его спросил: я сам из Севастополя, а скажите, почему ваш отец решил 1954 году передать Крым? Он говорит: «Три позиции, очень простые. Первая ‒ это вода, вторая ‒ это продукты, третья ‒ это энергетика». И все три позиции шли в Крым из Украины», ‒ вспоминает Андрей Рыженко.

Вода для Крыма вполне может быть причиной нынешнего обострения и сосредоточения российских войск на полуострове и на границе с Украиной.

«Скорее всего, Россия настроена на решение проблемы воды. С выходом к Северо-Крымскому каналу, к Ново-Каховскому водохранилищу, одновременно с активизацией на оккупированном Донбассе и вспомогательным ударом на Харьков. То есть, на фланг группировки, находящейся на линии соприкосновения. Тех войск, которые стянуты, для таких локальных операций вполне достаточно. И весь расчет на то, что украинская армия побежит», ‒ предполагает военный обозреватель Михаил Жирохов.

Россия готова захватить Северо-Крымский канал?

Наступление ради воды будет возможно, даже если Россия действительно отведет свои войска от украинских границ и выведет дополнительные подразделения из Крыма.

«Вот сейчас, когда они все проанализируют, увидят, что пошла на убыль серьезная реакция на их военную активность у границ Украины, они могут попытаться создать какой-то проход для того, чтобы открыть воду», ‒ считает экс-премьер-министр и бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

«Само по себе открыть-пустить, этого мало. Его придется все время контролировать. А это значит, надо занять территорию. То есть, это не будет просто разовая операция, чтобы разрушить дамбу и убрать мешки с песком там, где перекрывается вода. Это одна из вполне серьезных угроз, которая может стать реальностью. Из всего того, что я допускаю на случай военного вторжения, это, на мой взгляд, наиболее реальная вещь. И здесь, конечно, для Украины нужно очень много сделать, чтобы этого не произошло», ‒ говорит Евгений Марчук.

Теоретически Россия сейчас готова к вооруженной операции по захвату Северо-Крымского канала, говорит капитан I ранга Андрей Рыженко. По его данным, во время учений в Крыму дислоцировались 36 батальонно-тактических групп российской армии ‒ это более чем 30 тысяч военных. Эти подразделения якобы начали выходить с полуострова 23 апреля, как об этом заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Но произойдет ли уход, и в полном ли составе, пока не известно.

Россия перебросила в Крым 56-ю бригаду из Волгоградской области. Это одно из самых боеспособных подразделений в России. Воевало в Афганистане, Нагорном Карабахе в конце 80-х годов, участвовало в двух Чеченских войнах.

«Появление этой бригады в Крыму говорит о том, что в планах российского Генерального штаба, который, разумеется, отчитывается Владимиру Путину, есть и наступление вдоль трассы Северо-Крымского канала, и это вполне реальная перспектива. Будет ли она реализована или нет, никто не знает. Потому что никто не может влезть в голову Владимира Путина, понять, как он думает, о чем он думает. Но, судя по тому, как-то сказала Ангела Меркель, он живет в параллельной реальности, поэтому исключать, что такое решение придет ему в голову, я не стал бы. Это возможно», ‒ считает российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Россия перебросила в Крым 56-ю бригаду из Волгоградской области. Это одно из самых боеспособных подразделений в России. Воевало в Афганистане, Нагорном Карабахе в конце 80-х годов, участвовало в двух Чеченских войнах.

«Появление этой бригады в Крыму говорит о том, что в планах российского Генерального штаба, который, разумеется, отчитывается Владимиру Путину, есть и наступление вдоль трассы Северо-Крымского канала, и это вполне реальная перспектива. Будет ли она реализована или нет, никто не знает. Потому что никто не может влезть в голову Владимира Путина, понять, как он думает, о чем он думает. Но, судя по тому, как-то сказала Ангела Меркель, он живет в параллельной реальности, поэтому исключать, что такое решение придет ему в голову, я не стал бы. Это возможно», ‒ считает российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.

«Это одна из целей. Еще раз повторяю, удар будет по нескольким направлениям. Для того, чтобы расчленить нашу оборону, и для того, чтобы не дать сосредоточить усилия. Отрубить части Луганской и Донецкой областей и обеспечить воду в Крым. То есть, захватить часть Херсонской области», ‒ предполагает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Из Крыма на юг Украины могут выдвинуться танки.

«Это большое количество танков, около 230. Это полноценная группировка, грубо говоря. К тому же, она усиливается», ‒ говорит Николай Сунгуровский.

В случае начала вооруженного противостояния из-за воды для Крыма, россияне встретят серьезное сопротивление.

«В принципе, акватория, которую нужно взять под контроль военными средствами, и другие задачи, все это можно выполнить, но понятно, что и подразделения ВСУ там тоже находятся. Здесь возможно очень серьезное сопротивление, если до этого дойдет. Тем более, это не 2014 год», ‒ говорит Андрей Рыженко.

Потери российской армии могут быть слишком большими, несопоставимыми с политическими целями Путина.

«Если оценивать решение захватить трассу канала или пробиваться пресловутым сухопутным коридором в Крым через Мариуполь и Мелитополь, то, конечно, принимать такое решение невозможно. Потому что трудности и потери, которые понесут российские войска, будут несравнимы с политическими целями, которые удастся таким путем достигнуть», ‒ говорит Юрий Федоров.

Дать воду Крыму в обмен на мир?

Вопрос вооруженного вторжения России ради воды для оккупированного Крыма ‒ дело времени, считает Леонид Кравчук. Крымская власть, назначенная Кремлем, внесла первого президента Украины в список причастных к перекрытию Северо-Крымского канала в 2014 году.

«Я думаю, вопрос воды для Крыма будет обостряться. И это будет один из мотивов для России пробить туда дорогу. Оттуда в Украину. Херсон ‒ Мариуполь ‒ эту часть они хотят, так называемую Малороссию. Пробить коридор до Крыма, чтобы обеспечить Крым водой», ‒ считает Леонид Кравчук.

«Как говорят, голубая мечта России ‒ отрезать Украину от моря. Что такое Новороссия в том варианте первичном, да? Это Украина без выхода к морю, не морская держава», ‒ говорит Евгений Марчук.

Возобновлять водоснабжение Крыма, даже несмотря на угрозу вооруженной агрессии России, не стоит, советуют эксперты.

«Они взяли Крым, сейчас они возьмут воду, а затем другие территории. Если мы отдадим часть суверенитета в надежде, что получим мир, то мы проиграем все. Мы потеряем и мир, и потеряем суверенитет», ‒ убежден экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

«Украина поставлять просто так воду в Крым не будет. Потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет, гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все снабжение Крыма несет ответственность Россия», ‒ говорит Леонид Кравчук.

О возможном вторжении в Украину ради воды для Крыма в Кремле публично не говорят. Власти полуострова, контролируемые Москвой, обещают решить проблему без Украины и мирным путем.

Крым испытывает дефицит воды седьмой год.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.​

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения Крыма водой.

Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.