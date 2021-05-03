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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции.

Текст декларации за подписями Зеленского, президента Республики Польша Анджея Дуды, президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президента Латвийской Республики Эгилса Левитса и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы обнародовала пресс-служба Офиса президента Украины, передает УНИАН.

В документе указывается, что лидеры пяти государств встречаются сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Польши.

«Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу», - говорится в документе.

«Лидеры Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, вспоминая опыт, гордясь достижениями нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрят в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность», - отмечается в декларации.

Подчеркивается, что объединяющаяся Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности.

«С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем», - резюмировали лидеры пяти стран.
ForUm

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