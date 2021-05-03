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Европейская комиссия призывает все государства-члены ЕС, учитывая борьбу с пандемией COVID-19, в будущем проверять сточные воды на коронавирусы, сообщает «Европейская правда».

«Важно, чтобы страны ЕС как можно быстрее установили эффективные системы мониторинга сточных вод и обеспечили немедленное поступления соответствующих данных органам здравоохранения», - заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 2 мая.

По словам еврокомиссара, должны быть использованы все имеющиеся возможности для выявления вируса и его вариантов.

«Контроль за сточными водами может быть экономным, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его вариантов среди населения», - отметил Синкявичюс.

Такая система мониторинга сточных вод может быть создана в срок до шести месяцев, убежден еврокомиссар.

Речь идет о дополнительном вспомогательном инструменте мониторинга для принятия решений государственными органами здравоохранения, сказал еврокомиссар. Он убежден, что в городах и крупных общинах должны принимать по возможности две пробы из сточных вод в неделю, и если вирус в них отсутствует, то можно говорить о том, что это регион с низким риском распространения вируса.

При этом Синкявичюс сослался на опыт Барселоны, власти которой осуществляют забор проб сточных вод для анализа ситуации с употреблением наркотиков.
ForUm

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