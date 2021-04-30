также в разделеЭкономика
Витренко рассказал, снизится ли цена на газ 16
Увольнение Коболева вызывает серьезные вопросы у Британии 13
АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля за синхронное повышение цен в 2016-2019 12
Bloomberg: Из-за увольнения Коболева Украина может не получить $5 миллиардов кредита 27
Рада отправила на доработку законопроект о накопительной пенсионной системе 14
Зеленский разблокировал большую приватизацию 36
Коболев собирается обжаловать свое увольнение 30
Коболев: Не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз 29
Витренко назвал причину увольнения Коболева 73
Misen хочет взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ 26
В Нафтогазе назвали увольнение Коболева юридической манипуляцией 25
С мая в Украине заработают новые правила на рынке газа 31
Витренко назначили главой Нафтогаза 85
Кабмин уволил Коболева с поста главы Нафтогаза 41
Тариф на электроэнергию для населения оставили без изменений 22
Набсовет будет искать нового главу правления Укрзализныци 11
«Нафтогаз» еще не решил, будет ли импортировать газ летом 19
Нафтогаз получил ₴19 миллиардов убытка за прошлый год 15

Новый руководитель НАК «Нафтогаз Украины» обещает очень взвешенно подходить к кадровым решениям и избегать резких изменений.

Об этом во время первой в новой должности пресс-конференции заверил председатель правления компании Юрий Витренко, передает Укринформ.

Ключевым критерием для продления контрактов с руководящим составом головного офиса и структурных подразделений НАК «Нафтогаз Украины» будет польза, которую они приносят и планируют приносить компании.

«Я имею определенный управленческий опыт работы как в Нафтогазе, так и в ведущих международных компаниях. И современный опыт управления доказывает, что нужно очень взвешенно подходить к кадровым решениям. Поэтому с каждым из руководителей - по крайней мере, высшего звена - будут проведены встречи (много встреч я уже провел), на которых буду просить, чтобы коллеги рассказали, какую пользу они приносят и хотят приносить компании. И тогда уже будут приниматься кадровые решения. Каких-либо иных критериев, кроме пользы для компании, у меня на данный момент нет», - заверил Витренко.

При этом чиновник отметил, что имеется в виду не только финансовый и даже операционный результат, например, увеличение собственной газодобычи компании. Речь также идет об «ощущении единой команды», понимании, что все работают в национальной компании и должны эффективно выполнять национальные задачи, которые стоят перед государством и компанией в этой стратегической сфере.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги