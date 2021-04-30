Новый руководитель НАК «Нафтогаз Украины» обещает очень взвешенно подходить к кадровым решениям и избегать резких изменений.

Об этом во время первой в новой должности пресс-конференции заверил председатель правления компании Юрий Витренко, передает Укринформ.

Ключевым критерием для продления контрактов с руководящим составом головного офиса и структурных подразделений НАК «Нафтогаз Украины» будет польза, которую они приносят и планируют приносить компании.

«Я имею определенный управленческий опыт работы как в Нафтогазе, так и в ведущих международных компаниях. И современный опыт управления доказывает, что нужно очень взвешенно подходить к кадровым решениям. Поэтому с каждым из руководителей - по крайней мере, высшего звена - будут проведены встречи (много встреч я уже провел), на которых буду просить, чтобы коллеги рассказали, какую пользу они приносят и хотят приносить компании. И тогда уже будут приниматься кадровые решения. Каких-либо иных критериев, кроме пользы для компании, у меня на данный момент нет», - заверил Витренко.

При этом чиновник отметил, что имеется в виду не только финансовый и даже операционный результат, например, увеличение собственной газодобычи компании. Речь также идет об «ощущении единой команды», понимании, что все работают в национальной компании и должны эффективно выполнять национальные задачи, которые стоят перед государством и компанией в этой стратегической сфере.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.