Сем бед – один ответ: выровнять зубы, исправить прикус, сделать улыбку привлекательнее поможет установка брекетов. Да, удовольствие недешевое, но результат того стоит. Алексеев Владимир Александрович, ортодонт стоматологии Healthy Dent назвал стоимость брекет-систем в Киеве.
Если природа не одарила ровными зубами или безупречным прикусом, исправить эти недочеты помогут брекеты. Способ не новый, однако ортодонтия не стоит на месте: конструкции постоянно совершенствуются, появляются все новые виды. Однако, чем технологичнее брекет-система, тем выше цена на нее.
Цена и тип брекет-системы
Стоимость напрямую зависит от вида брекетов: способа установки и фиксации дуги, материала, из которого сделан аппарат. В основе каждой конструкции – металлическая дуга, а вот скобы отличаются: есть металлические, керамические и даже сапфировые.
Металлическая классика
Металлические брекеты появились еще в прошлом веке, но популярны и по сей день благодаря надежности, эффективности и демократичной стоимости по сравнению с другими видами конструкций. Цена на брекеты в Киеве – 8–10 тыс. грн за одну челюсть.
Эстетичные керамические системы
С появлением керамических брекетов изменилось привычное восприятие этих конструкций. Вместо громоздких металлических скоб появились миниатюрные и практически незаметные замочки из медицинского фарфора. Они эстетичны и комфортны: цвет скобы подбирается в тон эмали, гладкая, округлая поверхность не царапает слизистую щек и язык. Стоимость керамики выше – от 12 тыс. грн.
Сапфировые: украшение с пользой для дела
Если впервые увидите сверкающие кристаллы на зубах, наверняка подумаете, что это скайсы – специальные украшения, которые крепятся на эмали. Однако сапфировые по эффективности не уступают аппаратам из металла. Искусственный сапфир – прочный и гипоаллергенный материал, а прозрачные кристаллы слегка заметны на зубах. Поставить сапфировую брекет-систему можно за 15 тыс. грн.
Брекеты с лигатурами и без них
В стандартных системах для выравнивания прикуса используются лигатуры – резиновые или металлические элементы, которые располагаются в пазах замочков и фиксируют дугу. Лигатуры постепенно изнашиваются, поэтому их периодически приходится менять.
Самолигирующие брекеты – новое поколение ортодонтических аппаратов, в которых вместо лигатур применяются защелки. В использовании такие устройства более удобны, однако стоят дороже: в среднем 20 тыс. грн.
Самые дорогие брекеты
Есть хорошая новость для тех, кого уж очень смущают скобы на зубах: появились невидимые конструкции. Это лингвальные брекеты, которые устанавливаются с внутренней стороны зубного ряда. Кроме того, что конструкции совсем не видны, в отдельных случаях лингвальные аппараты даже эффективнее металлических конструкций. Однако и цена тоже впечатляет: от 50 тыс. грн.
Мы назвали средние цены на разные виды выравнивающих систем. Узнать, сколько стоят брекеты «под ключ» – с изготовлением, установкой и последующей коррекцией, – можно у врача-ортодонта.
Алексеев Владимир, ортодонт стоматологии Healthy Dent
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