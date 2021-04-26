Ингалятор представляет собой специальное устройство для вдыхания лекарств, с целью профилактики и лечения различных болезней дыхательных органов. В продаже можно найти разные виды девайсов, а выбор зависит от особенностей заболевания. Ингалятор может использоваться для лечения нижних, средних или верхних дыхательных путей.

Виды и их особенности

Можно выделить четыре типа устройств:

Паровой. Наиболее простой вариант, принцип действия которого заключается в преобразовании медикаментозного средства в пар, состоящий из крупных частиц, которые не попадают в нижние дыхательные пути. Такие устройства менее эффективны, поскольку концентрации аэрозольного средства зачастую недостаточно для терапии. Ультразвуковой. Конструкция устройства предусматривает наличие источника ультразвуковых импульсов. Под их воздействием лекарственное вещество расщепляется и трансформируется в аэрозоль. Такие устройства более компактны, а при работе практически не издают посторонних шумов. Если вы приобретаете ультразвуковой ингалятор, то вы сможете делать ингаляции медикаментов на основе растительных веществ, минеральной воды и физраствора. Компрессорный. Такое приспособление конструктивно состоит из электромеханического компрессорного устройства и небулайзерного резервуара. В камере происходит расщепление лекарственного средства посредством мощной струи воздуха, в результате чего появляется аэрозоль. Такие ингаляторы считаются универсальными и могут использоваться для разных препаратов. Мембранный. Еще один бесшумный вариант. Принцип действия устройства основан на создании аэрозоля методом просеивания лекарственного средства за счет мелкосетчатой мембраны. Это идеальный вариант для людей, страдающих астмой или различными аллергиями. Мембранные модели мобильны и могут использоваться где угодно. Такие устройства функционируют от батареек.

Основным конструктивным элементом приспособления является небольшой по размерам модуль, выполненный из специального пластика. Функция этого устройства заключается в преобразовании средства с лекарственным веществом в пар. К блоку подключается гибкий шланг, на котором фиксируются различные насадки. В зависимости от устройства, конструкция может включать клапан, который прекращает подачу лекарства в процессе выдоха, что обеспечивает экономию.

Рекомендации по выбору

Для тех, кто принимает лекарства в строгой дозировке, рекомендованы ингаляторы, которые синхронизируются с дыханием. Такие приспособления выполняют подачу аэрозоля на выдохе, благодаря чему обеспечивается возможность соблюдения дозировки. Для лечения кашля и пациентам с хроническими болезнями рекомендованы компрессорные устройства.

Ультразвуковые модели – идеальные вариант для детей, поскольку малыши могут пугаться громких звуков. Мембранные ингаляторы также функционируют тихо. При необходимости в продаже можно найти детские модели, которые производятся в виде игрушек. Такой девайс может заинтересовать ребенка.

При выборе приспособления следует ориентироваться на величину объема лекарственного средства в камере. Чем меньше резервуар, тем ниже расход вещества. Этот момент особенно важен, если девайс будет использоваться для дорогостоящих медикаментов. При необходимости лечения верхних дыхательных путей выбирайте паровые модели, обеспечивающие распыление более крупных частиц.