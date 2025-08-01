У Кривому Розі голова благодійного фонду обіцяв «інвалідність» за $17 тисяч

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому голові благодійного фонду за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Підозрюваний за 17 тисяч доларів США обіцяв військовозобов’язаному чоловіку "допомогу" в оформленні фіктивної інвалідності з метою подальшого безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану, повідомляє Офіс генпрокурора.

Схема передбачала госпіталізацію до однієї з лікарень у м. Дніпро з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті — складного хірургічного втручання з установленням імпланту. У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності.

Після цієї медичної процедури планувалось отримання відповідної довідки для проходження МСЕК та подальшого виключення особи з військового обліку як непридатної до служби.

Підозрюваного було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини коштів у сумі 10 тис. доларів США.

Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Нагадаємо, що ТЦК змінюють формат роботи.