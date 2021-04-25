Первый внеземной дрон Ingenuity прислал цветную фотографию Марса, которую сделал во время второго полета в атмосфере Красной планеты, сообщает NASA.

На снимке видна тень вертолета, кончики его посадочных опор, а также следы колес ровера Perseverance, который доставил дрон на Марс.

В ходе второго полета дрон вел фотосъемку окружающей местности не только при помощи своей навигационной черно-белой камеры, но и цветной. Опубликованный снимок сделан с высоты 5,2 метра от поверхности планеты.

19 апреля 2021 года дрон совершил первый в истории управляемый полет на Марсе, продемонстрировав, что подобные аппараты способны работать в разреженной атмосфере, отмечает N+1.

22 апреля аппарат провел в воздухе 51,9 секунды, успев за это время подняться на высоту пять метров и пролететь на этой высоте суммарно четыре метра, совершив при этом три поворота вокруг собственной оси.

Сегодня, 25 апреля, Ingenuity совершит более сложный полет: подняться на высоту в пять метров, затем отлететь 50 метров в сторону, развернуться и вернуться в первоначальную точку, пролетев таким образом сто метров. При этом максимальная скорость полета будет увеличена с 0,5 до 2 метров в секунду, а общее время полета составит около 80 секунд.