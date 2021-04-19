также в разделеОбщество
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения по всей Украине 7
Шмыгаль: Несколько областей близки к выходу из красной зоны карантина 9
В ВСУ за сутки от COVID-19 умерли два человека 23
В Таиланде помиловали девять украинцев 13
В Украине зафиксировано 6506 новых случаев COVID-19 25
Украинский сертификат об иммунитете от COVID будет совместим с европейским 12
В понедельник в Украине возможны заморозки 31
В армии за сутки на COVID-19 заболели 55 человек 16
Россия в Крыму построила новый военный лагерь 25
Вакцину Pfizer начали применять в Украине 57
Боевики на Донбассе обстреливают мирное население 19
Папа Римский обеспокоен обострением на Донбассе 13
Темпы вакцинации в Украине упали в четыре раза 19
Штаб ООС: спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе 28
Началась вакцинация украинских олимпийцев 14
Дожди и тепло: погода на 18 апреля 27
Коронавирус в Украине: свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19 26
Хакера из Украины приговорили к 10 годам лишения свободы в США 20

Министерство здравоохранения Украины нарабатывает обновленный протокол оказания помощи беременным с COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.

По ее словам, протокол клинического ведения пациентов с COVID-19 постоянно обновляется.

«Недавно он был обновлен, и мы сейчас работаем над новым обновлением, где будут даны рекомендации по антикоагулянтной терапии у детей. А также важный раздел - это оказание помощи беременным с COVID-19», - сказала Садовьяк.

Она отметила, что такое обновление произойдет в ближайшее время.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги