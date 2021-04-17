В Италии начнут постепенное снятие карантинных ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, с 26 апреля. Об этом в пятницу, 16 апреля на пресс-конференции сообщил премьер-министр Марио Драги, сообщает ТАСС.

Решение о послаблениях с 26 апреля основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются, указал Драги.

«Мы можем смотреть в будущее с осторожным оптимизмом и уверенностью», - заявил премьер-министр Марио Драги.

Он указал, в частности, что смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а все школьники вернутся за парты. Будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.

«При этом сохраняются все меры предосторожности - масочный режим, дистанцирование, и важно эти условия всем соблюдать», - добавил премьер-министр. Он уточнил, что приоритет отдается возобновлению "деятельности на открытом воздухе", но постепенно планируется открыть театры, кинотеатры, бассейны, спортзалы и термальные комплексы.

Принявший участие в пресс-конференции министр здравоохранения страны Роберто Сперанца подчеркнул, что в основе принятого правительством решения лежит снижение эпидемиологической кривой, о чем, в частности, свидетельствует коэффициент распространения коронавируса, уровень которого сейчас составляет 0,85 и на следующей неделе прогнозируется ниже 0,8. Тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации наблюдается в большинстве областей страны, что является результатом предпринятых мер и кампании по вакцинации населения.

Глава итальянского минздрава также указал, что «на этом переходном этапе» постепенное снятие ограничений на различные виды экономической и общественной деятельности будет проводиться с учетом мнения специалистов об уровнях опасности заражений в тех или иных местах.

По последним данным итальянского минздрава, в стране зафиксировано 16 974 новых случаев заболевания и 380 летальных исходов за сутки. Всего за время пандемии коронавируса зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, погибли от последствий инфекции 115 937 человек.

Полную вакцинацию получили более 4,2 млн итальянцев, уведомил минздрав. Граждан прививают препаратами американской компании Pfizer/BioNTech и Moderna, а также вакциной Vaxzevria шведско-британской компании AstraZeneca.

Напомним, в мире от коронавируса умерли три миллиона человек.