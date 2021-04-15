Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» № 1368-ІХ, который парламент принял 30 марта 2021.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг «Дия».

«Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Закон вступает в силу 23 августа 2021.