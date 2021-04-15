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Посол США в Москве вызван в МИД РФ, заявила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», - сказала она на брифинге, передает Интерфакс.

Захарова также анонсировала «неотвратимый» ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. «Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», - сказала она.

«В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - подчеркнула Захарова.

Ранее в четверг стало известно, что американские власти ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ. По версии Вашингтона, эти граждане и организации пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также осуществляли «другие акты дезинформации и вмешательства».

Кроме того, банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в «черный список» за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом.
ForUm

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