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Белый дом готовится в четверг объявить массивный пакет санкций и других ограничений для российских чиновников и организаций, причастных к злонамеренной деятельности России против Соединенных Штатов.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые из планами администрации, передает Укринформ.

«Ожидается, что администрация Байдена в четверг объявит санкции против физических и юридических лиц в России, а также о высылке десятка российских дипломатов из США в ответ на хакерскую атаку против SolarWinds и вмешательства в выборы», - отмечается в сообщении.

Другой источник подтвердил, что администрация США планирует объявить о новых ограничениях против РФ в четверг и сделать это скоординировано с Евросоюзом. Как уточняется, санкции будут направлены против российской разведки, отдельных чиновников, а также субъектов, задействованных в кибервзломе программного обеспечения корпорации SolarWinds.

По словам официальных должностных лиц, санкции будут реализованы в виде указа президента Соединенных Штатов, а также соответствующих распоряжений Госдепартамента и Министерства финансов США.

Напомним, в первые дни после инаугурации в январе нынешнего года президент США Джо Байден поручил разведке оценить злонамеренную деятельность России. Это включало полную оценку кибератак против корпорации SolarWinds; вмешательство России в выборы 2020 года; использование ею химического оружия против оппозиционного лидера Алексея Навального, а также утверждений о наградах за нападения на американских военных в Афганистане. По результатам этой проверки администрация Байдена пообещала применить против РФ видимые, а также непубличные шаги.
ForUm

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