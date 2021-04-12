Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих.

Следовательно, по состоянию на 12 апреля в полной проверке НАПК уже 375 деклараций чиновников, сообщила пресс-служба агентства.

Большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить такую ​​проверку было невозможно из-за решения Конституционного Суда Украины.

Полная проверка деклараций происходит по четкому Порядку, зарегистрированному в Министерстве юстиции.

Основанием для полной проверки может стать:

высокая должность (согласно Порядку очередности). При этом проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2020 году;

заявление от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации должностного лица.

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований ее может быть продлен, но не более чем на 60 календарных дней.

В порядке очередности будут проверены декларации 92 должностных лиц. Среди них - Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также будут проверены декларации министра здравоохранения Максима Степанова, министра юстиции Дениса Малюськи, бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, бывшего министра здравоохранения Ильи Емца, ряда заместителей министров.

По поданным заявлениям будут проверены декларации 6 человек.

Всего в этом году НАПК планирует проверить тысячу деклараций.