Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в третий раз принял решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), известного как «Роттердам +».

«И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен предоставить суд», - заявили в НАБУ.

НАБУ обжалует и это решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также в очередной раз обратится к генпрокурору для изменения старшего группы прокуроров, который прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в ВАКС.

«Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко», - отмечается в сообщении.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточной для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы «Роттердам+». Об этом свидетельствуют, в том числе решение об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью.

«Мы убеждены, что решение судьбы «Роттердам +» вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства. Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Поэтому давать оценку должен именно суд в состязательном процессе», - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщалось, в августе 2020 года прокурор САП Виталий Пономаренко вынес решение о закрытии дела «Роттердам+», поскольку экспертиза Службы безопасности установила отсутствие ущерба. В ноябре ВАКС возобновил следствие по этому делу.

21 января 2021 года стало известно, что прокурор САП Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+».

27 января 2021 года в НАБУ проинформировали, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу «Роттердам+». НАБУ призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.

29 января генпрокурор заявила, что приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Виталия Пономаренко в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве «Роттердам+».

8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн ущерба.