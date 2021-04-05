В Донецке в микрорайоне Админпосёлок построен новых храм Украинской Православной Церкви в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Фото: donetsk.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, первое богослужение в новом храме совершили 4 апреля в Неделю Крестопоклонную.

Владимирская община была основана активными жителями Админпоселка и руководством Донецкого завода резино-химических изделий в 1990-х годах. В старом здании, бывшем на балансе предприятия, был организован временный храм. Первое богослужение в нем состоялась в 2000 году в праздник Рождества Христова.

28 июля 2014 года, в престольный праздник Владимирского храма, во временную церковь попал снаряд. Жители посёлка в тот же день были эвакуированы, праздничное богослужение провести не удалось.

В 2020 году митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион принял решение соорудить в Админпоселке полноценный храм. Прихожане во главе с настоятелем общины протоиереем Николаем Савиловым участвовали в освящении места под храм и сами помогали в строительстве.

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