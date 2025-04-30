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Суспiльство

Сім’ям полеглих цивільних, які захищали Україну, виплатять 15 млн гривень

Сім’ям полеглих цивільних, які захищали Україну, виплатять 15 млн гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виплати 15 мільйонів гривень родичам добровольців, які загинули під час захисту України.

Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №12234.

В урядовому законопроєкті пояснювалося: згідно із законодавством, родичі цивільних людей, які загинули під час безпосередньої участі в захисті України, могли претендувати на одноразову допомогу в 1 860 750 гривень.

Той самий закон вказував, що допомога в разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків у період воєнного стану не може становити менш як 15 мільйонів гривень.

Тож Міністерство у справах ветеранів України ініціювало однаковий підхід для всіх — і військових, і цивільних, які разом зі Збройними силами України та іншими формуваннями брали участь у відсічі російської агресії та загинули.

У Мінветеранів зазначили, що для тих родин, яким уже була виплачена допомога в менших обсягах, держава здійснить доплату з урахуванням уже отриманої суми.

Також законом визначено офіційну підставу для надання родинам загиблих добровольців статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України. Нею стане спеціальна довідка про безпосередню участь у заходах оборони, яку видаватиме командир відповідного підрозділу Сил безпеки і оборони.

Теги:

законВолодимир Зеленський15 млн
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