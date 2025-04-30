Сім’ям полеглих цивільних, які захищали Україну, виплатять 15 млн гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виплати 15 мільйонів гривень родичам добровольців, які загинули під час захисту України.

Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №12234.

В урядовому законопроєкті пояснювалося: згідно із законодавством, родичі цивільних людей, які загинули під час безпосередньої участі в захисті України, могли претендувати на одноразову допомогу в 1 860 750 гривень.

Той самий закон вказував, що допомога в разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків у період воєнного стану не може становити менш як 15 мільйонів гривень.

Тож Міністерство у справах ветеранів України ініціювало однаковий підхід для всіх — і військових, і цивільних, які разом зі Збройними силами України та іншими формуваннями брали участь у відсічі російської агресії та загинули.

У Мінветеранів зазначили, що для тих родин, яким уже була виплачена допомога в менших обсягах, держава здійснить доплату з урахуванням уже отриманої суми.

Також законом визначено офіційну підставу для надання родинам загиблих добровольців статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України. Нею стане спеціальна довідка про безпосередню участь у заходах оборони, яку видаватиме командир відповідного підрозділу Сил безпеки і оборони.