Стало відомо, що саме Зеленський сказав Трампу під час 15-хвилинної розмови у Ватикані

Під час 15-хвилинної розмови у Ватикані президент Володимир Зеленський доніс до президента США Дональда Трампа простий меседж: Україна готова до безумовного припинення вогню, а Росія — ні, повідомляє The Economist із посилання на українські джерела.

За даними видання, Зеленський також наголосив, що Трамп не повинен відмовлятися від миру, який тільки він може забезпечити.

Журналісти припускають, що президент США «зрозумів послання», оскільки після розмови він опублікував допис, у якому дорікнув російському диктатору Володимиру Путіну за те, що той «обманює його».

The Economist зазначає, що вперше українські учасники переговорів висловлюють «обережний оптимізм».

«Ми намагаємося покращити нашу позицію. Але з усіх боків є блеф. І небезпека полягає в тому, що хтось переграє», — сказав неназваний високопоставлений український чиновник.

Водночас видання зауважило, що «крихка» впевненість України не випливає з віри в те, що Трамп ось-ось принесе мир. Йдеться скоріше про відчуття того, що президент США почав поважати свого українського колегу після місяців погроз і шантажу.

«На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер це перейшло на Путіна», — розповіло американське джерело.

26 квітня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані, куди обидва лідери приїхали на церемонію похорону Папи Римського Франциска.