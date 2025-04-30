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Полiтика

Сирський розповів про спроби окупантів прорватися на Дніпропетровщину

Сирський розповів про спроби окупантів прорватися на Дніпропетровщину

Останніми днями росіяни робили гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята. Втім окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як додав керівник РНБО Андрій Коваленко, зараз нарощення спостерігається на різних напрямках.

Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

“З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги. У зв’язку із зазначеною ситуацією присвятив день роботі в наших бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій”, — акцентував Сирський.

Ухвалене рішення про додаткове забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи.

“Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника. Дякую нашим воїнам за ефективність і професіоналізм”, — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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наступ рфСирський
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