У команді Трампа не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вірить, що війна Росії проти України може закінчитися найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Венс зазначив, що зараз перед адміністрацією США стоїть питання, як допомогти Росії та Україні "знайти компроміс" для закінчення війни, що триває вже понад три роки.

Однак, за його словами, "саме Росія і Україна повинні дійти згоди і припинити цей жорстокий конфлікт".

"Це не закінчиться найближчим часом", – зазначив Венс

"Так, звичайно, українці обурені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території тим чи іншим чином?" – сказав він.

Водночас віцепрезидент США висловив оптимізм щодо перспектив переговорів між Росією та Україною.

"Важко сказати, що "я впевнений". Рішення приймати Росії і Україні. Ми лише залучаємо їх до розмови. Ми зараз у тому місці, коли треба сказати "досить" загибелям тисяч і тисяч молодих людей", – заявив Венс.

В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.