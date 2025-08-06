Бригади безпосередньо купуватимуть пікапи, як зараз купують дрони

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Про це повідомляє Офіс Президента.

Глава держави відзначив воїнів державними нагородами та заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу.

Зеленський подякував військовим за службу та особливо відзначив їхній внесок у Курську операцію, під час якої було взято в полон значну кількість російських військових, що дало змогу провести обмін і повернути українських бійців додому.

Орденом Золота Зірка Героя України президент нагородив капітана Миколу Стригунова. Перед початком Курської операції він зібрав і проаналізував розвіддані, що дозволили якісно спланувати штурми. Під його командуванням рота провела зачистку КПВВ Суджа та позицій ворога вздовж кордону, увійшла на 10 км у глиб російської території та, спільно з іншими підрозділами, взяла під контроль Суджу і ще сім населених пунктів.

Стригунов особисто знищив близько 20 російських солдатів, евакуював чотирьох поранених під артилерійським обстрілом та організував прикриття передових підрозділів. У травні на Сумщині він зупинив наступ російських штурмових груп поблизу села Садки.

Також Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня двом військовим та ордени За мужність ІІ ступеня — трьом бійцям.

Під час зустрічі президент детально поспілкувався з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом, командиром бригади Михайлом Курахом та командиром батальйону Ігорем Медведюком. Обговорювали наявні проблеми та способи їх вирішення, досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів, перспективне озброєння та забезпечення ресурсами для виробництва власних дронів.

Командири передали потреби бригади у протипіхотних мінах, пікапах та квадроциклах. Зеленський повідомив, що вже дав доручення підготувати чіткий порядок, аби бригади могли напряму закуповувати пікапи за тим самим принципом, як зараз купують дрони.