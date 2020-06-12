В городе Пшемент в Великопольском воеводстве разыскивают трех гражданок Украины, сбежавших с самоизоляции, на которую они были помещены после обнаружения коронавируса.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Dziennik.

По данным полиции, все трое приехали в Польшу несколько дней назад. Они работали на одном из местных предприятий.

После того как у женщины, с которой они проживали в одном доме, подтвердили коронавирус, их обязали оставаться на самоизоляции.

«Однако женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены», - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.