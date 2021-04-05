В Министерстве здравоохранения рассказали, как предотвратить повторное заражение COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград.

По ее словам, повторное заболевание COVID-19 может быть либо новым заражением, либо реактивацией возбудителя первого случая, который длительное время сохранялся в организме в латентном состоянии.

Виноград подчеркнула, что повторные новые заболевания очень часто происходят среди представителей групп риска, в частности среди медиков, которым почти невозможно соблюдать дистанцию ​​в качестве меры предосторожности.

«И в этом плане оптимальным и самым важным подходом является прежде всего защита «входных ворот» для возбудителя. И это не только верхние дыхательные пути, но и глаза», - отметила она.

Эпидемиолог подчеркнула, что следующими важными предохранителям от инфицирования являются дистанция и тщательное проветривание помещения, особенно в учреждениях здравоохранения.

«Это естественное вентилирование путем открытия двух окон или дверей, расположенных напротив», - пояснила Виноград.

Кроме того, она отметила, что достаточно длительное время после перенесения COVID-19 организм нуждается в минимизации нагрузок.

По словам специалистов, благодаря этому организм сможет адаптироваться и выйти из состояния постболезни, что значительно усилит его возможность к сопротивлению против нового заражения и уменьшит вероятность повторного заболевания.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 апреля зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.