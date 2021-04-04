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Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской Конституции. Это нужно в противостоянии с российской агрессией.

По его словам, весной 2021 году Украина снова убеждается в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции.

«В противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, которые являются серьезным вызовом для международного мира и стабильности, наше партнерство с НАТО является крайне важным», - заявил Таран.

За последний год Украина значительно продвинулась на пути обретения критериев членства в НАТО, отметил он.

Сейчас, по его словам, особенно актуальными и важными для Украины являются вопросы, касающиеся проблематики коллективной безопасности.

Министр отметил, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями, в частности, открывает возможность расширенного участия в планировании и проведении учений Североатлантического альянса.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ВСУ стали настоящим щитом Европы.
ForUm

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