Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской Конституции. Это нужно в противостоянии с российской агрессией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .

По его словам, весной 2021 году Украина снова убеждается в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции.

«В противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, которые являются серьезным вызовом для международного мира и стабильности, наше партнерство с НАТО является крайне важным», - заявил Таран.

За последний год Украина значительно продвинулась на пути обретения критериев членства в НАТО, отметил он.

Сейчас, по его словам, особенно актуальными и важными для Украины являются вопросы, касающиеся проблематики коллективной безопасности.

Министр отметил, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями, в частности, открывает возможность расширенного участия в планировании и проведении учений Североатлантического альянса.