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В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Один работник ВСУ скончался от инфекции, сообщает командование Медсил ВСУ.

"С 24 марта он находился на стационарном лечении в Хмельницком военном госпитале. Несмотря на проводимую терапию 3 апреля состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10.00 4 апреля в украинской армии COVID-19 болеет 2 972 человека. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 970 человек. За сутки было госпитализировано восемь человек.

С начала пандемии зафиксировано 66 летальных случаев. Болезнь побороли 19 047 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины одну дозу вакцины получили 26 895 человек, из них 2 542 военных медика.

За минувшие сутки COVID-инъекцию сделали 250 работникам ВСУ.

Напомним, сегодня в Украине почти 14 тысяч новых COVID-заражений.
ForUm

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