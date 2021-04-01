В свое время еще окружение Леонида Кучмы разрабатывало подобный сценарий. Впрочем, бывший президент все же отказался. Почему?

29 марта министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что президент предложил в течение ближайших двух лет переместить украинские министерства и другие органы исполнительной власти из столицы в областные центры и громады. Однако, какие именно органы планируют «децентрализовать», не уточнил.

Позже, 31 марта, господин Немчинов немного скорректировал свое заявление, мол, существующие органы исполнительной власти не планируют перемещать в регионы, там хотят создать новые ведомства. «Можем говорить о том, что, например, новые органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, эффективного управления. Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду», - сказал министр в комментарии «Укринформа», в то же время добавив, что предусматривается возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в столице.

То есть получается, что Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы, впрочем, такой вариант не исключается? Все это, однако, очень запутанно.

Мы спросили у экспертов, что они думают о самой идее переноса? Что это может дать? Какие центральные органы можно перенести, а какие - переносить нецелесообразно, а также, насколько это затратно и сложно это сделать именно с технической точки зрения?

ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ ВЛАСТИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИДЕИ

«Идея разъединить административную и историческую столицу не нова. В свое время окружение Леонида Кучмы разрабатывало такой сценарий, предлагая перенести все административные здания из столицы. Рассматривалось три варианта - Борисполь, Белая Церковь и Кропивницкий (тогдашний Кировоград)», - комментирует Укринформу политолог Виктор Таран.

Если бы эта идея была воплощена в середине 90-х - это бы позволило выполнить ряд задач. «Самая главное из которых - спасти Киев, который, ради объективности надо признать, задыхается от двойной нагрузки. Кроме того, это дало бы толчок для экономического развития того региона, куда бы переехала административная столица», - считает политолог.

Еще одно преимущество - это минимизация коррупционного воздействия на чиновников. «Однако это бы произошло исключительно при одном условии. Одновременно в одну административную единицу должны переехать все государственные учреждения, чиновники и их семьи. А это в среднем от 50 до 80 тысяч человек. Такой переезд - это дорогое удовольствие для бюджета. Поэтому из-за нехватки средств от этой идеи Кучма отказался. Так и сейчас в условиях войны и пандемии тратить несколько миллиардов на переезд только одного учреждения нецелесообразно», - отметил Виктор Таран.

«Такой перенос дает определенный толчок для развития тем регионам и городам, где будут работать эти органы. Если гипотетически представить, что Конституционный суд перенести, например, в Винницу, то понятно, что там сразу появятся какие-то компании, которые будут предоставлять услуги в сопровождении тех или иных дел, они будут арендовать помещения, платить налоги. Для оживления деловой, общественной, политической активности в регионах - это идея, в принципе, может быть неплохой», - считает политолог Игорь Рейтерович.

Но это с одной стороны. А с другой... «У нас Кабмин находится, по сути, в одном здании. Все министерства или там, или недалеко, в центре Киева. И даже несмотря на то, что мы живем в эпоху информационного общества, очень много вещей происходит вживую, например, передача документов или проведение каких-то обязательных совещаний оффлайн», - говорит политолог. И добавляет: «Некоторые считают, что это сильно бьет по коррупции. Опять же, есть определенные сомнения, не исключено, что это наоборот приведет к росту уровня коррупции. Потому что все это не будет происходить под контролем большого количества журналистов, которые сосредоточены в столице, и чиновники, таким образом, смогут решать свои «темные дела».

Игорь Рейтерович предлагает сделать эксперимент: «Что-то одно перенести в другой город. К примеру, уже упомянутый Конституционный суд. Посмотреть, как оно пойдет, как будет работать. Но глобально - это сейчас явно не время».

Его поддерживает политолог Лилия Брудницкая. Если сейчас большинство проблем все-таки решаются в Киеве, то после переноса органов власти гражданам нужно будет очень попотеть, чтобы объездить разные регионы страны. «Допустим, вы обращаетесь в Министерство образования, которое во Львове. Вас посылают в министерство культуры, которое в Киеве. Кто в конечном итоге будет искать правды в этих странствиях? Люди махнут рукой или станут решать свои вопросы на местном уровне. Это, во-первых».

Во-вторых, продолжает она, властный механизм только тогда работает плодотворно, когда есть синергия. В случае разнесения ведомств, даже при условии онлайн-связи, скоординированность и слаженность вряд ли станут признаками работы власти.

В-третьих, распыленная центральная власть - это противоречивые решения, межведомственные конфликты и превращения министров в феодалов.

«Наконец, распылять власть, когда Украина находится в состоянии войны и не контролирует часть своей территории - не на пользу и не ко времени», - подытожила Лилия Брудницкая.

О «ЧЕМ-ТО ПОДОБНОМ, ЧТО У НАС УЖЕ БЫЛО» И МИРОВОМ ОПЫТЕ

«В мире есть ряд стран, где такие вещи практикуются. То есть, когда не в одном месте, не в столице находят органы исполнительной власти», - говорит Игорь Рейтерович. Однако, и это, пожалуй, ключевое - речь не идет обо всех министерствах и ведомствах.

В США, например, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) находится не в Вашингтоне, а в Ленгли (Вирджиния). В этом же штате, в округе Арлингтон, разместились Пентагон, Агентство по торговле и развитию, а также Национальный научный фонд. Впрочем, это все фактически пригород Вашингтона.

В Канаде три министерства - населения, окружающей среды и по делам индейцев - размещены в городе Гатино (провинция Квебек).

В Великобритании статистическая служба находится в городе Ньюпорт.

В Германии Федеральный конституционный суд расположен в Карлсруэ, административный суд - в Лейпциге, финансовый и патентный суды - в Мюнхене. В Кельне находится Ведомство по охране конституции и Служба военной контрразведки, в Лангене - Управление воздушным движением, в Бонне - Служба технической помощи, в Флансбурге - Федеральное ведомство автодорожного транспорта, в Висбадене - Федеральное ведомство по уголовным делам и Федеральное статистическое ведомство.

А что у нас?

«В истории Украины также были прецеденты, когда центральные органы государственной власти работали в регионах. Так, Министерство угольной промышленности в свое время работало в Донецке, а Министерство металлургии в Днепре. Сейчас Администрация морских портов Украины работает в Одессе. Это, в конце концов, все», - рассказывает экономический эксперт Александр Хмелевский.

Впрочем, наряду с этим, было еще немало разнообразных обещаний.

К примеру, в Минрегионе времен премьерства Владимира Гройсмана (в июне 2019 года) созрела мысль о переносе правительственного квартала из центра Киева в район Телички. Тогдашний замминистра Лев Парцхаладзе заявлял: «Перенести туда (в р-н Телички) 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, например, под гостиницы, культурные центры, возможно, жилье (...) Таким образом, можно решить проблему равномерной загрузки левого и правого берегов». Идею Парцхаладзе обсуждали еще несколько дней и отложили в ящик.

Из более «свежего», но также не реализованного - в мае прошлого года представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заговорил о переносе Конституционного суда в Харьков. Более того, в парламенте 3 апреля 2020-го даже был зарегистрирован соответствующий законопроект ("О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины" авторства депутата «Слуги народа» Галины Третьяковой. - Ред.), в котором предлагалось изменить столичную прописку КСУ. Госпожа Третьякова указывала на ряд стран, где этот суд находится не в столицах, в частности, в Германии (и это правда - см. выше). Впрочем, эту идею раскритиковали как профессиональные эксперты, так и сами судьи упомянутого суда, мол, это дезорганизует работу суда и ограничивает конституционные права граждан.

Итак, учитывая предыдущий опыт, пока есть большие сомнения в идее с «переносом» центральных органов исполнительной власти. На пути, как минимум, могут стать большие расходы.