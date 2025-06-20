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Суспiльство

АОЗ звинуватили в гальмуванні серійного запуску виробництва власного ППО

АОЗ звинуватили в гальмуванні серійного запуску виробництва власного ППО

Українські розробники створили власний зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони, але чиновники гальмують впровадження його в серійне виробництво. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в статті на LIGA.net

За його словами, одне з приватних об'єднань оборонних підприємств на неофіційному форумі заявило, що у перші місяці 2025-го було кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) новий ЗРК вітчизняної розробки. Це означає, що система створена, працює та успішно пройшла випробування.

Джерела аналітика кажуть, що із проєктом ознайомлений президент Володимир Зеленський і глава держави наказав виготовити три серійні зразки для ЗСУ. 

"Напевно, для Міноборони та його Агенції оборонних закупівель (АОЗ) розпорядження глави держави не є вказівкою. Чи знає міністр Умєров, що АОЗ не поспішає купувати, тобто фінансувати серійне виробництво українського ЗРК? Чи, можливо, просто чекає чергових подарунків від західних партнерів?" – запитав експерт.

В АОЗ виданню повідомили, що до категорії ППО входять різні засоби, перелік яких розголошувати не можуть. Водночас в АОЗ зазначили, що серед виробників ППО, які Агенція контрактує, є й українські.

Повідомлялось, що американська Anduril Industries та німецька Rheinmetall будуть проводити спільні розробки та виробляти автономні повітряні системи у Європі. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

чиновникипподиверсіяАОЗВалентин Бадрак
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