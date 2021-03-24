Многие люди недооценивают роль питания, забывают о регулярных приемах пищи, существовании овощей и фруктов, в результате чего страдают от проблем с пищеварением и избыточного веса. Если вы хотите отлично себя чувствовать и великолепно выглядеть, стоит обдуманно утолять голод. Позаботьтесь о наполнении желудка полезной пищей, в каждый прием добавляйте свежие овощи. Это источник клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника, и большого количества витаминов.

Покупайте лучшее

Учитывая рост стоимости продуктов питания, одним из главных критериев выбора для украинцев стала цена. Но, покупая овощи, ставьте на первое место качество. Берите свежую продукцию, на которой нет признаков порчи. Купить качественные овощи сегодня можно даже онлайн через zakaz.atbmarket.com. Интернет-магазин «АТБ» работает круглосуточно, но получить заказ можно только в рабочие часы специалистов службы доставки — с 9:00 до 23:00.

Настоятельно рекомендуем отказываться от приобретения продукции со следующими признаками порчи:

неравномерный цвет;

белый налет;

вмятины на мякоти, корке или на листах.

При употреблении овощей, которые подлежат утилизации, а не продаже, возникают различные проблемы со стороны пищеварительного тракта. Не исключено серьезное отравление!

«Натуральное» очищение организма от токсинов и мощная защита от рака

Ученые до сих пор изучают пользу овощей, каждый год появляются все новые и новые исследования. Большой вклад в науку сделали специалисты Кливлендского медицинского центра. Они назвали овощи, обладающие наибольшим количеством полезных свойств и способствуют долгой здоровой жизни. Это представители семейства крестоцветных, среди них:

брокколи;

редис;

цветная и брюссельская капуста;

руккола;

кресс-салат;

брюква.

Результаты исследований показали следующее: перечисленные овощи минимизируют риски развития злокачественных опухолей, преждевременного старения и наступления внезапной смерти.

Обратите внимание, что это доступные продукты питания! Например, в Киеве свежие овощи и зелень на неделю можно купить в «АТБ-Маркет» всего на 100-150 гривен. Сочетайте представителей семейства крестоцветных с морковью, огурцом, свеклой, получатся бюджетные, но невероятно полезные салаты. В качестве заправки лучше использовать любое растительное масло холодного отжима.

Оптимальная суточная норма овощей — 5 порций минимум по 100 грамм. Употребляя салаты в таком количестве, удастся выглядеть красиво и стройно, а также восстановить работу пищеварительной системы и наладить процесс самоочищения организма.

В холодную пору в качестве альтернативы используют квашеную капусту. Ее называют натуральным пробиотиком, после закваски сохраняются все витамины. Также это лидер по содержанию аскорбиновой кислоты.

Интересно: ученые из Кореи провели исследование и выяснили, что их национальная закуска — кимчи продлевает жизнь и минимизирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Приготовить ее можно и в Украине, достаточно при закваске капусты добавить острые специи. Закуска имеет яркий «огненный» вкус, употреблять кимчи стоит только людям со здоровым желудком.