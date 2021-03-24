На заре интернета люди не понимали, для чего нужен сайт, поскольку предоставление услуг было лишь оффлайн. Сегодня же необходимость создать веб-ресурс ассоциируется с бизнесом либо размещением информации. Это лицо бренда, где можно предоставить всю нужную информацию клиентам, а также получать обратную связь.

Чтобы ваш сайт был виден другим пользователям, необходимо его где-то разместить. Сегодня наиболее популярны такие варианты услуг: хостинг, VDS и выделенный сервер. Подробнее, о каждом из типов ращмещения расскажут специалисты хостинг-провайдера Cityhost.ua, которые более 15 лет размещают сайты.

Виртуальный хостинг

После непосредственного создания веб-ресурса вы размещаете его на оборудовании компании-провайдера за определенную сумму. Хостинг — это единый сервер, мощность и пространство на жестких дисках которого делится между многими пользователями. Каждому клиенту заводится отдельный аккаунт с выделенными ресурсами.

Виртуальный хостинг подходит для маленьких ресурсов с минимальными требованиями (площадки-визитки, блоги, небольшие интернет-магазины). Обуславливается популярность сервера легкостью настроек и приемлемой ценой. Взгляните на его преимущества:

простое управление с помощью специальной панели;

за общие настройки сервера и его работоспособность отвечает провайдер, вникать в это не нужно;

низкая цена и быстрый старт.

Минусы тоже имеются. Так, хостинг — не лучший выбор для крупных интернет-проектов, которые требуют гибкой настройки или специального программного обеспечения. Так как хостинг услуга массовая, когда на одном сервере находится много сайтов, его настройки делают такими, которые подходят для большего количества клиентов. Установить там дополнительное ПО или скрипты чаще всего невозможно. Также любой тариф хостинга имеет свое ограничение по нагрузке. Если сайт требует больше чем выделено тарифом, нужно переходить на виртуальный сервер.

Виртуальный сервер VDS

VDS или виртуальные сервер – услуга, предполагающая передачу в аренду клиенту части сервера с выделенными ресурсами. На одном физическом сервере устанавливается несколько виртуальных. Создаются они путем аппаратной или программной виртуализации – KVM или OpenVZ.

Данная услуга отличается возможностью более гибких настроек. Клиент даже может выбрать операционную систему, которая будет установлена на виртуальном сервере. Virtual Dedicated Server составляет конкуренцию работе реального физического сервера, но с меньшими ресурсами.

Используется VDS в следующих случаях:

когда сайт превысил лимиты на обычном хостинге;

при необходимости установки нестандартного ПО;

для закрытых корпоративных проектов;

К достоинствам данного типа услуги можно отнести и получение права администратора уровня Root. Вдобавок все вычислительные мощности тарифа — только ваши.

Но и недостатки присутствуют: управление виртуальным сервером требует знаний администрирования можно делать это самостоятельно или заказывать дополнительную услугу у провайдера. администрирование самостоятельно либо же нанимать специалиста. Стоимость аренды VDS выше, чем обычного виртуального хостинга.

Выделенный (dedicated) сервер

Выделенный сервер – отдельная «машина», подключенная к широкому каналу интернет и размещенная в дата-центре. Главная отличительная особенность — именно вы распоряжаетесь всеми мощностями, поскольку арендуете сервер полностью. Здесь нет каких-либо соседей, поэтому контроль над всеми процессами исключительно в ваших руках. Провайдер будет отвечать лишь за аппаратную часть. К примеру, если из строя выйдут жесткие диски их заменит провайдер. При этом, если проблему возникнут на программном уровне – решать их нужно будет клиенту.

Основная группа пользователей — владельцы крупных интернет-проектов, интернет-магазинов требующих значительных ресурсов, создатели приложений и так далее. Из достоинств выделяют:

единоличный доступ к серверу;

повышенный уровень безопасности;

возможность инсталлировать любое программное обеспечение.

Главный недостаток — высокая стоимость, которая окупается перечисленными плюсами. Также может понадобиться сисадмин для правильной настройки.

Анализируя предложенные виды хостинга и подбирая подходящий, опирайтесь в первую очередь на его масштабы. Если на данном этапе вы хотите показать миру небольшую визитку и в ближайшее время не планируете расширяться, то необязательно сразу начинать с выделенного сервера. В дальнейшем выбор можно будет изменить, при этом не затрачивая слишком много средств сразу. Выбирая конкретного провайдера, обращайте внимание на наличие круглосуточной технической поддержки, чтобы в случае форс-мажора было легче решать проблемы. Любой из вышеперечисленных типов хостинга, можно приобрести в компании Cityhost.ua. Специалисты провадера помогут подобрать оптимальный тариф или вариант размещения.