Забота об экологии вылезла для потребительских кошельков немножко боком. Сегодня фирменная зарядка для iрhone 12 не существует в природе — пользователям предлагается самим приобретать эти аксессуары. Под понятием «оригинальная» сейчас подразумевается как раз сертифицированная Apple, которая теоретически заряжает всё быстро и без эксцессов. Но стоит ли переплачивать? Разберёмся.

Вопрос, стоит ли быстрая и оригинальная зарядка таких денег, наконец-то разрешился самим рынком. С точки зрения всё тех же пользователей — это даже лучше, что хоть часть периферии производится не только самой Apple. Устройства-то качественные, но наценка из-за бренда тоже неадекватная.

Вопрос, какую зарядку выбрать для iрhone 12, можно классифицировать по нескольким показателям:

бренд;

заявленные технические параметры;

совместимость с другой инфраструктурой гаджетов.

Действительно, иногда проще приобрести один мощный адаптер под все приборы. Однако есть случаи, когда обычная зарядка выручит куда гарантированнее. К примеру, в поезд или поход не имеет смысл брать дорогое беспроводное устройство — оно может потеряться или сломаться. На такой случай лучше держать при себе парочку дешёвых зарядников.

С техническими параметрами всё довольно просто. Если вы хотите сэкономить слишком сильно — готовьтесь к тому, что ваши телефоны будут заряжаться медленнее паспортных значений. Самые дешёвые зарядки от неизвестных китайских производителей мощностью 1-5 Ватт просто экономически невыгодно покупать: хорошая беспроводная универсальная станция не так дорога, как пугают некоторые рекламы. Да и нелогично приобретать телефон за несколько сотен долларов, чтобы купить к нему в комплект самый дешёвый адаптер. Что же выбрать?

Если разобраться во всём, что есть на рынке, получаются такие сегменты:

самые дешёвые зарядники под разъём «тайп-си». Не рекомендуются к приобретению не только потому, что медленные, но и по электрическим параметрам. Type-C – разъём, рассчитанный на довольно большие токи, самая примитивная китайская схемотехника их просто не выдерживает;

«фирменный Китай». Есть несколько марок проводных адаптеров для любых смартфонов, которые практически никогда не падают ниже определённой планки. Среди таких брендов можно выделить, к примеру, Baseus или Hoco.

Универсальные док-станции и под провода, и под беспроводное решение. Например, подобные вещи выпускает компания oneLounge. Такие станции всем хороши, кроме громоздкости. Всё же это настольный вариант, хотите почаще вести активный образ жизни — лучше купите что-то более компактное;

оригинальная «яблочная» зарядка на двадцать Ватт (или на 18, если вы найдёте по дисконту её старый вариант). Вопреки ожиданиям — вовсе не самый оптимальный вариант, среди девайсов с такой же начинкой есть чуть более надёжные, а среди устройств премиум-сегмента есть и опции получше;

продвинутые индукционные зарядки с магнитными замками, умным менеджером батареи и т.д. Это скорее для технических гиков, заказать можно в специализированных магазинах по слегка завышенной цене. Самое совершенное, что сейчас есть на рынке адаптеров, однако рядовому пользователю обычно надо что-то попроще.

В целом же зарядка для айфон 12 — самый популярный адаптер на рынке по очевидной причине: всё, что делает Apple, как минимум модно и будет повторено в ближайшие годы менее именитыми производителями второго эшелона.