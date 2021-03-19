Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по иску Александра Тупицкого к президенту Зеленскому относительно его отстранения от должности судьи Конституционного суда и назначил дело к рассмотрению на 13 апреля.

Как сообщила пресс-служба суда, Верховный суд определил принять исковое заявление к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что иск поступил 4 марта 2021. Постановлением от 5 марта 2021 Верховный Суд оставил заявление без движения и предоставил истцу срок десять дней со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

12 марта 2021 от истца поступило ходатайство об устранении недостатков искового заявления.

Отмечается, что истец трижды обратился в КАС ВС с исковыми заявлениями, которыми обжаловал указы президента об отстранении его от должности судьи КСУ.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.