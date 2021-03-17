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Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Решение касается ограничения на экспорт товаров, которые угрожают национальной безопасности.

Об этом говорится на сайте министерства торговли США, передает УНИАН.

В Россию запретили экспортировать оборудование, технологии и программное обеспечение, которые могут быть использованы в сфере химического оружия. Исключения составят авиационная и космическая сферы. До сентября ограничения по ним не будут распространяться.

Санкции вступят в силу с 18 марта.

В министерстве отметили, что Кремль использует химическое оружие против диссидентов внутри и за пределами страны, нарушая Конвенцию о запрещении химоружия и рискуя жизнями своих и иностранных граждан.

Кроме того, США внесли Россию в перечень стран, с которыми полностью запрещены экспорт и импорт оружия, а также оборонные услуги.

В перечне сейчас находятся 14 стран мира, в том числе и Россия:

Афганистан, Центральноафриканская республика, Кипр, Республика Конго, Эритрея, Гаити, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан, Судан, Зимбабве.
ForUm

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