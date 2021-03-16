С 2014 года Укроборонпром не заключил ни одного контракта на поставку вооружения или военной техники в РФ, сообщает пресс-служба госконцерна.

«Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, согласно которым Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы. Принимая во внимание вышеизложенное, Укроборонпром ответственно заявляет, что с конца августа 2014 ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники (ВВТ) в Российскую Федерацию. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 августа 2014 о прекращении экспорта товаров военного назначения и двойного использования в Россию введено в действие Указом президента Украины», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что продукция предприятий Укроборонпрома составляет лишь часть общего объема экспорта ВВТ Украины.

«Как постоянный представитель концерна в составе Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (МКВТС), образованной по решению СНБО, утверждаю, что с конца августа 2014 Комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти», - отметил заместитель генерального директора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем.

МКВТС - это один из ключевых органов государственного регулирования в сфере международного военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

SIPRI предоставляет данные, анализ и рекомендации, основанные на открытых источниках. Однако на основании, каких именно открытых источников информации были сформированы показатели SIPRI отдельно как по номенклатуре экспортируемых товаров, так и по определению объема их стоимости, а также относительно методики осуществления этих расчетов - информация отсутствует.

Напомним, по данным SIPRI, Украина сейчас занимает 12 место в мире по объемам экспорта оружия.

По их информации, крупнейшими импортерами оружия из Украины, по данным доклада SIPRI, являются Китай (на который приходится 36% экспорта Украины), Россия (20%) и Таиланд (17%).