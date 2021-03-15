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Украина сейчас занимает 12 место в мире по объемам экспорта оружия. Ее доля в мировой торговле в период с 2016-го по 2020 года составила 0,9%.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает hromadske.

Отметим, что ранее Украина входила в топ-10 экспортеров оружия, а ее доля на мировом рынке в период с 2011-го по 2015 года составила 2,6%.

Крупнейшими импортерами оружия из Украины, по данным доклада SIPRI, являются Китай (на который приходится 36% экспорта Украины), Россия (20%) и Таиланд (17%). Отметим, что Россия, несмотря на войну на Донбассе и аннексию Крыма, не впервые попадает в список крупнейших клиентов украинской оборонки, согласно данным SIPRI. В предыдущие годы после публикации таких отчетов украинские чиновники отрицали, что Украина сотрудничает с РФ.

В течение последних пяти лет, по данным SIPRI, Соединенные Штаты остаются лидером в поставках оружия — примерно 37% всего продающегося оружия происходит из США. Зато спрос на вооружение растет на Ближнем Востоке.

Россия остается вторым по величине экспортером оружия в мире, однако за последние пять лет поставки российского оружия уменьшились. Франция и Германия в то же время нарастили объемы поставок оружия — они являются третьим и четвертым по величине экспортерами оружия соответственно.
ForUm

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