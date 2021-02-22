Президент Владимир Зеленский заявил о намерении добиться ухода с должности председателя КСУ Александра Тупицкого. Об этом президент рассказал сегодня, 22 февраля, во время общения с журналистами на форуме Украина 30, передает LIGA.net.

«Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд», – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.