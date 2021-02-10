По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривен вкладчиков, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем 22 млн грн.

По месту жительства экс-главы правления ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следственным отделом Печерского УП ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.