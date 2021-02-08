Верующие Украинской Православной Церкви негативно отнеслись к принятию в первом чтении скандального законопроекта, который предусматривает обязательную вакцинацию.

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Центр информации УПЦ предложил пользователям высказать свое мнение по поводу принятия Верховной Радой в первом чтении закопропроекта «О системе общественного здоровья», текст которого ранее содержал норму «о принудительной вакцинации». Кроме того, в проекте закона осталась норма об обязательной вакцинации для работников сферы обслуживания, а также для «работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных заболеваний».Также законопроект позволяет властям на территориях, где установлен карантин, право «привлекать для временного использования транспортные средства, здания, сооружения, оборудование, другое имущество предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, необходимое для осуществления противоэпидемических мероприятий».

Принять участие в дискуссии было предложено 4 февраля. По состоянию на сегодняшний день на тему обратили внимание более 33 тысяч пользователей, которые оставили более 600 комментариев в Фейсбук и Инстаграм на официальных страницах Центра информации УПЦ.

По мнению Андрея Брезгина, «нежелающие вакцинироваться имеют полное право отказаться от вакцинирования. В противном случае это будет нарушением свободы человека. Нельзя всех людей «стерилизовать», как животных».

«Наблюдая за тем, как в Украине «развивается» медицина, констатируя ужасное отношение правительства к народу, отсутствие возможности знать состав и последствия действия вакцины, каждого умного человека как минимум насторожит, а в данном случае дает основание для отказа от нее», - считает Василий Юрин .

Верующие выступили против принятия законопроекта №4142, назвав его антиконституционным и антидемократическим.

«Категорически против этого закона, он нарушает права и свободы граждан! Это нарушение Конституции. Это порабощение нашего народа. Каждый человек сам отвечает за свое здоровье и здоровье своих детей», - подчеркнула Юлия Слабожанина.

«Категорически против, учитывая, что немногим ранее был принят закон, позволяющий ввозить в нашу страну вакцины не прошедшие 3-ю стадию испытаний . Вообще сам по себе принцип принудительной вакцинации - это попрание всех конституционных прав и свобод», - считает Екатерина Мясковская.

«Категорически против принудительной вакцинации в любом ее проявлении. Даже если по закону вакцинация добровольная, а человек, отказавшийся от вакцинации, при этом лишается определенных прав - это уже принуждение. И всем советую вспомнить Нюрнбергский процесс», - написала пользователь под именем Ольга Р.

В своих комментариях верующие обратили внимание, что не доверяют качествам новых вакцин и отсутствию исследований о долгосрочных последствиях предлагаемых препаратов.

«Я всегда выступаю за вакцинацию, но относительно современной ситуации, в мире не существует вакцины гарантированного качества. Люди ослаблены, истощены недоеданием, давно не имеют качественных медицинских услуг, зато имеют много хронических заболеваний, поэтому принудительная вакцинация вакцинами сомнительного качества - это насилие и принуждение», - пишет Наталия Пономаренко.

«Против. Но это не из-за «введения через вакцину жидкого чипа», а банально из-за несерьезности ситуации. Вакцину тестируют десятилетиями, не меньше! Какие побочные эффекты будут от вакцины против ковида? Ковид появился полтора года назад, а врачи уже успели ее и придумать, и разработать, да еще и планируют внедрить в действие. А если и введут, то нарушат множество медицинских кодексов и законов. И вдобавок ко всему, мы будем в роли подопытных кроликов, ведь на тестирование и описание симптоматики после введения данной вакцины времени так и не было. Это несерьезно и противозаконно», - отметила Мария Черевко.

Анна Григоренко считает, что «против принудительной вакцинации сомнительными вакцинами и работники медицинской сферы, и простые люди».

Украинцы в комментариях назвали принудительную вакцинацию «масштабным экспериментом над народом» и призвали власть урегулировать юридический механизм ответственности за безопасность препаратов и возможность отказа или замены вакцины из-за религиозных убеждений.

«Вакцинация возможна только при одновременном введении действенного механизма уголовной и имущественной ответственности за вред, причиненный здоровью человеку, в случае осложнений», - написал Александр Мастеров.

«Какие исследования предусматриваются для обязательных вакцин? Нельзя полагаться исключительно на зарубежные исследования, ведь в стране кто-то должен взять ответственность за вакцину, тем более - обязательную. Все данные относительно зарубежных испытаний вакцин должны быть проверены в стране, где государство собирается применять вакцину, и должны быть определены лица, лично ответственные за безопасность вакцин. Применение определенных видов вакцин может входить в противоречие с религиозными убеждениями граждан. Обязательность применения в таком случае нарушает право человека на свободу совести. Должны быть предусмотрены соответствующие механизмы отказа от вакцины, или замены вакцины», - подчеркнул Иван Ковалец.

По мнению верующих УПЦ, необходимо развивать медицину и услышать голос Церкви.

«Все должно быть добровольно. Я за вакцинацию проверенными и этическими вакцинами», - пишет Валентина Гриценко.

«Господь не оставит нас, будем слушать Голос Церкви и с Божьей помощью все разрешится. Наш Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал: «Лучшая вакцина для нас - это покаяние», - призвала Марина Севастьянова-Воят.

Присоединиться к дискуссии можно на страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

Ранее в УПЦ напомнили, что принудительная вакцинация от COVID-19 противоречит международным правовым стандартам.