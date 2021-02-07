Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов. Такое поручение он дал государственному концерну Укроборонпром.
«Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение Укроборонпрому совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова», - указано в сообщении.
Кабинету министров поручено разработать стимулы, чтобы "талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир".
Напомним, Укроборонпром разделят на два холдинга.
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